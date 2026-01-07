Senza difese | così si muore per niente

In assenza di adeguate difese, anche un gesto apparentemente insignificante può avere conseguenze tragiche. Un episodio recente evidenzia come la mancanza di misure di sicurezza possa portare a esiti fatali. Dopo aver pedinato la vittima per alcuni minuti e aver agito indisturbato in stazione con un coltello, si è verificata una tragedia evitabile. La prevenzione e la vigilanza sono essenziali per evitare simili tragedie.

L'ha ammazzato per niente, dopo averlo pedinato per cinque minuti ed essersi aggirato indisturbato in stazione per giorni con un coltello. Lo stesso coltello usato per l'omicidio. La stessa stazione di cui si discute da trent'anni: sicurezza, tornelli, controlli. Se quindi il 'niente' ha un'anima etimologica latina che porta dritti al nec entem, il non essere, ecco, questa assenza di contenuto è rappresentata perfettamente dalla mancanza di difese tra il cemento dell'Alta velocità e i blocchi vincolati che danno verso l'addizione ottocentesca di Bologna. In questo momento il pensiero va ad Alessandro Ambrosio, ammazzato per niente da un balordo che poteva essere fermato da tempo.

