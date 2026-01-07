Send Help | Online il trailer del nuovo film di Sam Raimi che sfida i canoni del genere

È disponibile online il trailer del nuovo film di Sam Raimi, regista noto per aver rivoluzionato il genere horror con opere come La Casa. Il suo ritorno promette una pellicola che sfida le aspettative e i canoni tradizionali, offrendo agli appassionati un’ulteriore prova della sua capacità di rinnovarsi e sorprendere. Un’anticipazione da non perdere per chi segue da vicino il mondo del cinema di genere.

Il maestro del brivido è tornato. Sam Raimi, il visionario regista che ha ridefinito il genere horror con il cult La Casa (1981), si appresta a terrorizzare nuovamente le sale cinematografiche. Dopo quasi vent’anni di assenza dal genere “puro” (se escludiamo le incursioni soprannaturali di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ), Raimi firma la regia di Send Help, un progetto che promette di mostrare un lato inedito della sua poetica. La carriera di Sam Raimi: Dalla Casa a Spider-Man. La parabola artistica di Raimi è unica nel panorama hollywoodiano. Dopo aver consacrato il suo stile negli anni ’80 con la trilogia de La Casa e aver sperimentato con il thriller ( Il Dono ), il regista ha rivoluzionato il mondo dei cinecomic con la storica trilogia di Spider-Man. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

