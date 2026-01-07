Semestre filtro | al via all' Università di Pisa i corsi di recupero

L'Università di Pisa avvia il 19 gennaio i corsi di recupero del semestre filtro, destinati agli studenti ammessi con riserva ai corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e discipline correlate. Questi corsi offrono un’opportunità di consolidare le conoscenze e migliorare la preparazione necessaria per proseguire con il percorso accademico. La partecipazione è dedicata agli studenti interessati a recuperare i crediti e affrontare con maggiore sicurezza il proseguimento degli studi.

Al via il 19 gennaio all'Università di Pisa i corsi di recupero del semestre filtro. Le lezioni sono rivolte agli studenti ammessi con riserva ai corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e affini. L'Università di Pisa ha scelto di ampliare ulteriormente questa possibilità, aprendo i corsi.

