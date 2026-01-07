Semestre aperto l’Università di Firenze avvia un piano straordinario di supporto e ri-orientamento

L’Università di Firenze annuncia un piano straordinario di supporto e ri-orientamento dedicato agli studenti di Medicina coinvolti nel primo semestre aperto. Questo intervento si rivolge a coloro che devono recuperare crediti o non sono rientrati in graduatoria, offrendo opportunità di sostegno e orientamento per facilitare il proseguimento del percorso accademico. La misura mira a garantire un supporto concreto e mirato alle esigenze degli studenti interessati.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Un piano straordinario per i ragazzi che, dopo aver affrontato le prove dopo il primo 'semestre aperto' di Medicina, o devono recuperare dei crediti oppure non sono rientrati in graduatoria. L'Università di Firenze ha cercato di tendere in tutti i modi la mano agli studenti alle prese con le tante difficoltà derivate dall'abolizione del 'numero chiuso'. Gaza, non solo sofferenza: studenti di Medicina festeggiano la laurea Cosa prevede nello specifico il piano. Il piano di supporto prevede nel mese di gennaio percorsi di 12 ore per il consolidamento delle conoscenze in chimica, biologia e fisica, integrati da attività di peer tutoring (tutoraggio tra ragazzi) con studenti senior, e l'accesso a materiali didattici su piattaforme e-learning.

