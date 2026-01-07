Segreti di famiglia 3 replica puntata 7 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 7 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna gli uomini di Kadir, vestiti da medici, fanno irruzione nella stanza di ospedale di Secil e provano a rapirla. Cinar, che assiste alla scena dal corridoio, in preda al panico, urla che quei medici sono armati. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 38 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

