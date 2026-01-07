Segni Presentato nella Sala Pio XII il saggio di Piero Cascioli C’era una volta l’Albergo Lepini – Atlantide Editore

Da cronachecittadine.it 7 gen 2026

Sabato 27 dicembre, nella Sala Pio XII di Segni, è stato presentato il saggio di Piero Cascioli intitolato “C’era una volta l’Albergo Lepini”, pubblicato da Atlantide Editore. L’evento ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico presente, offrendo uno sguardo sulla storia e le memorie legate all’Albergo Lepini. La presentazione ha arricchito l’interesse per le cronache cittadine e il patrimonio culturale locale, coinvolgendo gli appassionati del territorio

