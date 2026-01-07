Segni Presentato nella Sala Pio XII il saggio di Piero Cascioli C’era una volta l’Albergo Lepini – Atlantide Editore
Sabato 27 dicembre, nella Sala Pio XII di Segni, è stato presentato il saggio di Piero Cascioli intitolato “C’era una volta l’Albergo Lepini”, pubblicato da Atlantide Editore. L’evento ha riscosso un buon riscontro tra il pubblico presente, offrendo uno sguardo sulla storia e le memorie legate all’Albergo Lepini. La presentazione ha arricchito l’interesse per le cronache cittadine e il patrimonio culturale locale, coinvolgendo gli appassionati del territorio
Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – È stato presentato, Sabato 27 Dicembre, nella Sala Pio XII di Segni gremita di pubblico in L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: “Una vita da coach”: incontro pubblico con Piero Bucchi. Esordio ufficiale per l'associazione Atlantide
Leggi anche: Bonfirraro editore presenta il nuovo saggio "La Sicilia a cavallo"
Il video. La donna, che ancora portava i segni sui polsi, ha chiesto aiuto prima a un negozio vicino e poi ha presentato denuncia alla polizia. Per arrivare al presunto autore del colpo sono state importanti le immagini di videosorveglianza della zona - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.