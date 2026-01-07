seconda vittoria di fila atalanta una doppietta di krstovic piega il bologna

L'Atalanta ottiene la seconda vittoria di fila battendo il Bologna 2-0 con una doppietta di Krstovic. La squadra bergamasca si avvicina alla zona europea, attualmente a 8 punti dal quarto posto, consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha evidenziato la solidità dei nerazzurri e il contributo decisivo dell’attaccante serbo.

Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. La Juve vince 3-0 a Sassuolo. HIGHLIGHTS; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Latina Calcio 1932. Mister Volpe nel post-gara contro l'Atalanta U23: E' una vittoria che vale tanto, iniziare l'anno così ci da fiducia; Il Como vince ancora: seconda vittoria di fila, Da Cunha stende l'Udinese.

