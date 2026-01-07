se la politica si fa a solo a morsi bisogna prima pulirsi le zanne

Se la politica viene affrontata solo a piccoli pezzi, è importante ripulire le proprie posizioni prima di avanzare. La destra giornalistica, spesso emarginata e marginalizzata nel passato dalla sinistra, ora tenta di riemergere, dimostrando una certa difficoltà nel riprendere il suo ruolo. Un’analisi lucida richiede equilibrio e rispetto delle diverse opinioni, evitando racconti parziali o faziosi.

La destra giornalistica, sopraffatta e cancellata per decenni da una sinistra col coltello tra i denti, mostra con troppo affanno la sua voglia di rivincita. Per dire. Adora a tal punto Trump da riproporlo alla stregua di un nuovo Churchill. Ha in uggia Zelensky e la resistenza dell’Ucraina fino a sbuffare di nascosto ogni volta che le tocca riferirne. E comunque a pappagallo, dietro Trump. Polemizza con l’Europa anche quando non parrebbe il caso: “L’Europa fa muro sulla Groenlandia e per il Venezuela spinge la Machado”. Attacca la stupida demagogia sinistrese sull’immigrazione utilizzando uno stupido linguaggio in odore di discriminazione e quasi di razzismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

