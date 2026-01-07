A Santa Maria in Trastevere, nel cuore di Roma, le donazioni tradizionali si aggiornano: ora è possibile contribuire con smartphone e carte di credito, eliminando la necessità di monete. Questa innovazione semplifica il gesto di solidarietà, mantenendo intatta la tradizione di supporto alla comunità. La scelta riflette l’evoluzione delle modalità di donazione, senza alterare il significato spirituale e comunitario delle offerte nella storica basilica.

La storica basilica di Santa Maria in Trastevere, cuore pulsante del celebre rione romano e teatro del tradizionale pranzo di Natale per i bisognosi organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, ha introdotto una novità che segna il passo con i tempi: le offerte per accendere una candela non si fanno più soltanto con monete e banconote, ma anche con carte di credito e smartphone. Ai piedi dell’altare della basilica, infatti, è apparso in tempi recenti un totem digitale che funziona come un vero e proprio POS. Accanto alla tradizionale bussola con la feritoia per le donazioni classiche, dunque, la colonnina per i pagamenti elettronici rappresenta un ponte tra la devozione antica e le abitudini di pagamento contemporanee. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Se il POS entra in chiesa: a Santa Maria in Trastevere non servono più le monetine: si dona con lo smartphone

Leggi anche: Pieve di Santa Maria di Castello, visita con i restauratori nella chiesa più antica di Udine

Leggi anche: Litiga con il compagno e lo accoltella più volte: 35enne grave a Santa Maria Capua Vetere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Pos entra in chiesa: ora le offerte si possono fare con il bancomat Ho pagato con il cellulare: i fedeli che hanno visitato la basilica di Santa Maria in Trastevere hanno sperimentato il nuovo sistema Claudio Vedovati/Tg1 Guarda il video completo su RaiNew; Il Pos entra in chiesa: ora le offerte si possono fare con il bancomat; Santa Maria in Trastevere a Roma, addio monetine: le donazioni si fanno con la carta di credito; Il Pos arriva in chiesa: le offerte possono ora essere effettuate con bancomat.

Il POS entra in chiesa: ora le offerte si possono fare con il bancomat - "Ho pagato con il cellulare": i fedeli che hanno visitato la basilica di Santa Maria in Trastevere hanno sperimentato il nuovo sistema ... msn.com