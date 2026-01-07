Se fosse davvero Natale il musical dei Piccoli Amici della Gioia conquista il pubblico

Da reggiotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo natalizio “Se fosse davvero Natale”, interpretato dai Piccoli Amici della Gioia, si è svolto recentemente presso l’auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria. L’evento ha riscosso un ottimo riscontro tra il pubblico, offrendo un momento di convivialità e tradizione in occasione delle festività. Una rappresentazione che sottolinea l’importanza della solidarietà e della comunità in un periodo speciale dell’anno.

Grande successo per lo spettacolo natalizio “Se fosse davvero Natale”, che si è svolto scorsa, presso l’auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria. L’evento, promosso e realizzato dai Piccoli Amici della Gioia, laboratorio di catechismo post prima comunione della parrocchia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

se fosse davvero natale il musical dei piccoli amici della gioia conquista il pubblico

© Reggiotoday.it - Se fosse davvero Natale, il musical dei Piccoli Amici della Gioia conquista il pubblico

Leggi anche: "Se fosse davvero Natale": spettacolo con il gruppo piccoli Amici della Gioia

Leggi anche: Samira Lui e Isobel Kinnear: chi conquista davvero il cuore del pubblico?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stefano Fresi: “Il mio Babbo Natale è un omaggio alla musica”.

fosse davvero natale musicalReggio Calabria, grande partecipazione di pubblico a Riparo per lo spettacolo “Se fosse davvero Natale” - 30, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria, lo spettacolo musicale natalizio “Se fosse davvero Natale”, promosso e realizzat ... strettoweb.com

fosse davvero natale musicalReggio, alla parrocchia San Nicola di Bari lo spettacolo musicale ‘Se fosse davvero Natale’ - A Riparo Cannavò, il 4 gennaio, in scena con i ragazzi del gruppo post comunione riuniti nel gruppo piccoli “Amici della Gioia” ... citynow.it

fosse davvero natale musicalStefano Fresi: “Il mio Babbo Natale è un omaggio alla musica” - Il popolare attore protagonista di Pierino e il lupo il sei gennaio all’Auditorium con la JuniOrchestra di Santa Cecilia ... roma.repubblica.it

Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

Video Queste abitudini renderanno il 2026 il tuo anno migliore!

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.