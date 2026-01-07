Se fosse davvero Natale il musical dei Piccoli Amici della Gioia conquista il pubblico

Lo spettacolo natalizio “Se fosse davvero Natale”, interpretato dai Piccoli Amici della Gioia, si è svolto recentemente presso l’auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria. L’evento ha riscosso un ottimo riscontro tra il pubblico, offrendo un momento di convivialità e tradizione in occasione delle festività. Una rappresentazione che sottolinea l’importanza della solidarietà e della comunità in un periodo speciale dell’anno.

Grande successo per lo spettacolo natalizio "Se fosse davvero Natale", che si è svolto scorsa, presso l'auditorium Santa Maria della Neve di Riparo, a Reggio Calabria. L'evento, promosso e realizzato dai Piccoli Amici della Gioia, laboratorio di catechismo post prima comunione della parrocchia.

Reggio, alla parrocchia San Nicola di Bari lo spettacolo musicale ‘Se fosse davvero Natale’ - A Riparo Cannavò, il 4 gennaio, in scena con i ragazzi del gruppo post comunione riuniti nel gruppo piccoli “Amici della Gioia” ... citynow.it

