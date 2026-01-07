Se avessi un budget enorme | Kristen Stewart si candida per dirigere il remake di Twilight

Kristen Stewart, nota per il suo ruolo in Twilight e recentemente alla regia con The Chronology of Water, ha espresso interesse a dirigere un remake della celebre saga. Pur non confermando un progetto imminente, ha dichiarato di essere disponibile a valutare questa possibilità, purché siano rispettate determinate condizioni. La sua proposta si inserisce in un dialogo più ampio sulle possibilità di rivisitare e rinnovare franchise iconici del cinema.

L'attrice, che ha appena debuttato alla regia con The Chronology of Water, ha ammesso che sarebbe interessata eventualmente a dirigere un remake della saga che l'ha lanciata ma alle sue condizioni Kristen Stewart sarebbe potenzialmente interessata a riportare in auge la saga di Twilight, ma stavolta non tornerebbe a ricoprire il ruolo della protagonista. L'attrice, che ha recentemente diretto il suo primo film, The Chronology of Water, ha ammesso che sarebbe disposta a mettersi dietro la macchina da presa per realizzare un remake della popolare serie di film per adolescenti che l'ha lanciata anni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Se avessi un budget enorme": Kristen Stewart si candida per dirigere il remake di Twilight Leggi anche: Kristen Stewart pronta a dirigere il remake di Twilight: “Lo farei subito” Leggi anche: Twilight: Kristen Stewart sarebbe disposta a dirigere un eventuale remake Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Kristen Stewart vorrebbe dirigere il remake di ‘Twilight’ - La fu protagonista della saga adattata dai libri di Stephenie Meyer sogna di avere «un budget enorme» per il progetto. rollingstone.it

Kristen Stewart pronta a dirigere il remake di Twilight: “Lo farei subito” - Kristen Stewart ha parlato in modo diretto e inequivocabile della possibilità di tornare a Twilight come regista. msn.com

Twilight, Kristen Stewart vorrebbe dirigere il remake: "Lo farò" - Kristen Stewart ha interpretato Bella Swan nella saga cinematografica di Twilight e ha ammesso che non le dispiacerebbe occuparsi di un remake, ma questa volta come regista. comingsoon.it

Fossi petrachi e avessi 200 milioni di budget per il mercato li spenderei comunque tutti per Mandragora x.com

Spinto da Stranger Things sono andato a ripescare questo titolo. Se non avessi saputo che è del 1984 avrei detto che si trattava di una produzione degli anni 70 a basso budget. Recitazione imbarazzante, effetti speciali ridicoli (rubacchiando, male, le tecnich - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.