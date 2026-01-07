Scuole più sicure arrivano i fondi per l’adeguamento antincendio degli istituti

Il Comune di Tresignana ha ricevuto un finanziamento importante destinato all’adeguamento antincendio delle scuole, rafforzando la sicurezza degli edifici scolastici. Questa misura mira a migliorare le condizioni di tutela e prevenzione, garantendo ambienti più sicuri per studenti e personale scolastico. L’investimento rappresenta un passo concreto verso l’aggiornamento e la messa in sicurezza delle strutture, contribuendo a creare un ambiente scolastico più protetto.

La prima buona notizia dell'anno per il Comune di Tresignana arriva dal fronte della sicurezza scolastica, a seguito dell'ottenimento di un importante finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici.

