Scuole chiuse 8 gennaio in Emilia Romagna l’elenco E dove invece riaprono

Il 8 gennaio 2026 le scuole in Emilia Romagna resteranno chiuse, con alcune eccezioni. Dopo una giornata di sospensione delle attività, la maggior parte degli istituti riaprirà, mentre altre restano temporaneamente chiuse. Di seguito l’elenco aggiornato delle scuole interessate e le eventuali variazioni rispetto alla normale ripresa delle lezioni. È importante consultare le comunicazioni ufficiali per le informazioni più precise.

Forlì, 7 gennaio 2026 – Dopo una giornata passata a casa precauzionalmente, gli studenti dell’Emilia Romagna tornano (quasi tutti) in classe. Oggi, 7 gennaio, molte scuole sono rimaste chiuse con le ordinanze comunali a causa del maltempo che si è abbattuto ieri, giorno dell’Epifania, su tutta la regione. La neve caduta abbondante e il successivo formarsi del ghiaccio e il rischio gelate hanno fatto propendere per un atteggiamento prudente da parte dei vari sindaci. Domani, giovedì 8 gennaio, però, quando la fase più acuta della nevicata sarà alle spalle, quasi tutti gli studenti potranno di nuovo sedersi sui banchi di scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

