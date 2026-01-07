Scuolabus si ribalta sull’asfalto panico in Italia | la situazione

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Cervaro, in località Pastenelle, dove uno scuolabus comunale è rimasto coinvolto in un ribaltamento sull’asfalto. L’evento ha generato preoccupazione tra residenti e autorità locali, che stanno intervenendo per gestire la situazione. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle cause dell’incidente.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Cervaro, in località Pastenelle, dove uno scuolabus comunale è rimasto coinvolto in un sinistro mentre percorreva una discesa. A bordo del mezzo si trovavano l’autista e un bambino. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scuolabus avrebbe perso il controllo, uscendo di strada e ribaltandosi. Attimi di forte paura per gli occupanti: sia il conducente sia il minore sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Scolastica. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco per i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

