Scuolabus si ribalta sull’asfalto panico in Italia | la situazione

Nel pomeriggio di oggi, a Pastenelle nel Comune di Cervaro, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo uno scuolabus comunale. L’incidente ha causato apprensione tra i residenti e gli utenti del servizio di trasporto scolastico. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze e garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Nel pomeriggio, in località Pastenelle nel Comune di Cervaro, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus comunale impegnato nel servizio di trasporto degli alunni. Al momento del sinistro, sul mezzo vi erano soltanto l'autista e un bambino. L'episodio è avvenuto lungo un tratto in discesa, quando il veicolo, per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso aderenza con la carreggiata, terminando la propria corsa fuori strada. La dinamica è stata improvvisa e ha generato momenti di forte apprensione.

