Scuolabus si ribalta a Cervaro paura in località Pastenelle

A Cervaro, in località Pastenelle, uno scuolabus si è ribaltato, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori dell’Ares 118. Danni e feriti sono stati valutati sul posto, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e garantendo la sicurezza dei presenti.

Uno scuolabus si è ribaltato in località Pastenelle a Cervaro. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei carabinieri, polizia locale, dei vigili del fuoco e di diversi mezzi dell'Ares 118, giunti sul posto per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area.Ferito l'autista e un bambino.

