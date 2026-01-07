Scuolabus si ribalta a Cervaro paura in località Pastenelle

Uno scuolabus si è ribaltato a Cervaro, in località Pastenelle. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e mezzi dell’Ares 118 per soccorso e messa in sicurezza. L’incidente ha coinvolto i mezzi e le persone a bordo, con interventi ancora in corso per garantire assistenza e sicurezza nella zona.

Uno scuolabus si è ribaltato in località Pastenelle a Cervaro. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei carabinieri, polizia locale, dei vigili del fuoco e di diversi mezzi dell'Ares 118, giunti sul posto per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area.Ferito l'autista e un bambino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

