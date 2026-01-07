Scuolabus con 7 bambini si ribalta nel Frusinate

Un scuolabus con sette bambini a bordo si è ribaltato nel Frusinate, a Cervaro. L’incidente è avvenuto durante una discesa ripida, quando il veicolo ha perso il controllo a causa della velocità e ha finito per ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Fortunatamente, nessuno dei bambini ha riportato ferite gravi.

Roma, 7 gennaio 2026 – Uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole elementari di Cervaro, in provincia di Frosinone, è uscito dal controllo del conducente ed al termine di una ripida discesa si è ribaltato su un fianco a causa della forte velocità mentre affrontava una curva. I bambini sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore. Stanno bene, anche se molto spaventati. Uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al Pronto Soccorso di Cassino perché mostrava un piccolo livido dopo avere battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuolabus con 7 bambini si ribalta nel Frusinate Leggi anche: Scuolabus si ribalta: sette bambini evacuati dal vetro posteriore. Un alunno trasportato al pronto soccorso per accertamenti Leggi anche: Bormio, scuolabus finisce fuori strada e si ribalta in un torrente: 4 minori feriti lievi, l’autista con lesioni gravi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scuolabus con 7 bambini a bordo si ribalta, paura ma nessun ferito; Domani 7 gennaio chiuse scuole e cimiteri a Pontecorvo e Frosinone. Scuolabus con 7 bambini si ribalta nel Frusinate - I bambini evacuati rompendo il vetro posteriore: uno trasportato al pronto soccorso in via precauzionale. quotidiano.net

Scuolabus con a bordo 7 bambini si ribalta in provincia di Frosinone: nessun ferito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuolabus con a bordo 7 bambini si ribalta in provincia di Frosinone: nessun ferito ... tg24.sky.it

Si ribalta uno scuolabus, paura per i bambini a bordo: ferito uno dei piccoli - Una decina i bimbi che stavano tornando a casa quando l'autista del mezzo ha perso il controllo. ciociariaoggi.it

Riaperto il contenzioso tra Chioggia e Codevigo sul trasporto scolastico dei bambini di Conche verso le scuole di Valli. Il Comune padovano ribadisce il divieto di transito degli scuolabus senza una convenzione formale - facebook.com facebook

Per molti bambini, andare a scuola non è scontato. A Ramanagutta lo scuolabus è l’unica strada verso l’istruzione. Un nuovo mezzo = più sicurezza, più futuro. Dona ora e fai la differenza. semionlus.org/donations/un-n… #Istruzione #Solidarietà #Bamb x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.