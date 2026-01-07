Scuola inagibile per allagamento la sindaca di Torre Pellice si scusa | Presa dalla smania della trasparenza ho suscitato allarme
La sindaca di Torre Pellice si scusa per aver diffuso un messaggio sulla scuola allagata, che ha generato preoccupazioni tra i cittadini. In un confronto trasparente, ha ammesso di aver agito senza riflettere adeguatamente, precisando che il suo intento era informare, ma l’effetto è stato diverso. La situazione dell’edificio scolastico resta sotto controllo, e l’amministrazione sta lavorando per risolvere il problema nel modo più rapido possibile.
“Presa dalla smania della trasparenza e della comunicazione, ho fatto un post non ponderato e suscitato allarme”. Oggi, 7 gennaio, la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio fa mea culpa con queste parole, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Si riferisce all’avviso che lei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
