Scuola inagibile per allagamento la sindaca di Torre Pellice si scusa | Presa dalla smania della trasparenza ho suscitato allarme

La sindaca di Torre Pellice si scusa per aver diffuso un messaggio sulla scuola allagata, che ha generato preoccupazioni tra i cittadini. In un confronto trasparente, ha ammesso di aver agito senza riflettere adeguatamente, precisando che il suo intento era informare, ma l’effetto è stato diverso. La situazione dell’edificio scolastico resta sotto controllo, e l’amministrazione sta lavorando per risolvere il problema nel modo più rapido possibile.

