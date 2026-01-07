Scudetto Borrelli | Bella questa incertezza nel campionato Allegri è un serial-Winners

Da pianetamilan.it 7 gen 2026

Borrelli commenta l’attuale corsa allo scudetto, evidenziando come l’incertezza in campionato renda il torneo interessante. Riferendosi ad Allegri, definito un “serial-Winners”, sottolinea l’importanza dell’esperienza e della tenacia delle big della Serie A, tra cui il Milan. Le sue parole si inseriscono nel dibattito aperto da Forgione e Piantanida, offrendo uno sguardo approfondito sulla sfida tra le principali squadra italiane per il titolo.

Dopo Forgione e Piantanida, anche Borrelli ha parlato della lotta scudetto: le parole sul Milan e le altre big della Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti.

