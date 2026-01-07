Scossa di terremoto fortissima magnitudo oltre il 6 | terrore
Nella notte, la costa meridionale delle Filippine è stata interessata da un terremoto di magnitudo 6,4. L’evento ha provocato tremori intensi sull’isola di Mindanao, generando preoccupazione tra la popolazione. Le autorità stanno valutando eventuali danni e precauzioni necessarie.
Un terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la costa meridionale delle Filippine, facendo tremare nella notte l’isola di Mindanao. A riferirlo è l’ U.S. Geological Survey (USGS), che non ha diramato alcuna allerta tsunami e non segnala, al momento, danni immediati o vittime. La scossa era stata inizialmente classificata con una magnitudo 6,7, poi rivista al ribasso dagli esperti americani. Il sisma si è verificato a circa 27 chilometri a est della città di Santiago, in una delle aree più sismicamente attive dell’arcipelago asiatico. Secondo le prime informazioni, il terremoto è stato superficiale, una caratteristica che spesso amplifica la percezione delle scosse tra la popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
