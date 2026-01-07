Scivola per 200 metri durante un' escursione Fabrizio muore davanti agli amici

Durante un'escursione sulla Pania della Croce, Fabrizio Banti, 59 anni, è deceduto dopo essere scivolato per circa 200 metri in un canalone. L'incidente è avvenuto il 6 gennaio mentre era in compagnia di alcuni amici. La tragedia ha sconvolto chi conosceva Fabrizio, vittima di un incidente durante un'escursione in una zona montuosa del Lucca.

Fabrizio Banti, 59 anni, è morto il 6 gennaio dopo essere caduto in un canalone sulla vetta di Pania della Croce (Lucca) dove si trovava per un'escursione con alcuni amici. Per l'uomo, residente a Pontedera (Pisa), non c'è stato nulla da fare. Banti, che gestiva una tabaccheria

