Sciroppo di Teatro Torna la cura del palco.

Un progetto dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, che si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone, a partire da quelle più ‘piccole’. È ’Sciroppo di Teatro’, iniziativa di Ater Fondazione che consente ai pediatri e ai Centri per le Famiglie del territorio di ‘prescrivere’ i benefici del teatro, promuovendolo come strumento di welfare culturale e coesione sociale. L’edizione 2026 – la quinta – è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed Emil Banca Credito Cooperativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Metti un pomeriggio in platea. La cura consigliata dai pediatri con tanto di “ricetta“ medica - Si potrebbe riassumere così “Sciroppo di Teatro Milano e dintorni”, che arriva in Lombardia per volontà di Fondazione di Comunità Milano, Fondazione per ... ilgiorno.it

