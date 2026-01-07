Sciroppo di Teatro | torna la cura che passa dal palcoscenico

“Sciroppo di Teatro” torna nel 2026 come iniziativa di welfare culturale dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni. Promosso da Ater Fondazione, il progetto permette a pediatri e centri per le famiglie di prescrivere e distribuire l’accesso al teatro, offrendo un’opportunità di crescita e benessere attraverso il coinvolgimento culturale. Un intervento che valorizza il ruolo del teatro come strumento di cura e sviluppo per i più piccoli.

Anche per il 2026 torna "Sciroppo di Teatro", il progetto di welfare culturale per bambine e bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, realizzato da Ater Fondazione che consente ai pediatri e ai centri per le famiglie del territorio di prescrivere i benefici del teatro attraverso la consegna.

