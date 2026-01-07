Sciopero dei trasporti pubblici l' 8 gennaio autobus garantiti in determinate fasce orarie

Il 8 gennaio si terrà uno sciopero dei trasporti pubblici a Pescara e in Abruzzo. Durante questa giornata, saranno garantiti i servizi di autobus solo in determinate fasce orarie, come comunicato da Tua. Lo sciopero coinvolge il personale viaggiante, quello delle stazioni e delle biglietterie. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui servizi prima di pianificare gli spostamenti.

Sciopero dei trasporti pubblici anche a Pescara e in Abruzzo nella giornata di giovedì 8 gennaio.Come informano da Tua ad astenersi dal lavoro saranno il personale viaggiante, quello di stazione e quello delle biglietterie Tua.Le segreterie regionali e territoriali (Rsa provinciali di Teramo e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

