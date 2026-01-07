Sciopero dei trasporti pubblici l' 8 gennaio autobus garantiti in determinate fasce orarie

Da ilpescara.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 gennaio si terrà uno sciopero dei trasporti pubblici a Pescara e in Abruzzo. Durante questa giornata, saranno garantiti i servizi di autobus solo in determinate fasce orarie, come comunicato da Tua. Lo sciopero coinvolge il personale viaggiante, quello delle stazioni e delle biglietterie. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui servizi prima di pianificare gli spostamenti.

Sciopero dei trasporti pubblici anche a Pescara e in Abruzzo nella giornata di giovedì 8 gennaio.Come informano da Tua ad astenersi dal lavoro saranno il personale viaggiante, quello di stazione e quello delle biglietterie Tua.Le segreterie regionali e territoriali (Rsa provinciali di Teramo e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

sciopero dei trasporti pubblici l 8 gennaio autobus garantiti in determinate fasce orarie

© Ilpescara.it - Sciopero dei trasporti pubblici l'8 gennaio, autobus garantiti in determinate fasce orarie

Leggi anche: Sciopero Atac venerdì 14 novembre a Roma: fasce orarie e bus/metro garantiti: la guida

Leggi anche: Trasporti, scuola e sanità in sciopero: il 28 novembre servizi garantiti solo nelle fasce protette.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando; Sciopero 12 gennaio 2026; Valanga di scioperi a gennaio, stop a mezzi pubblici e trasporto ferroviario: le date e gli orari; Scioperi gennaio 2026 treni, aerei e trasporto pubblico locale: undici giorni di agitazioni.

sciopero trasporti pubblici 8Sciopero dei trasporti pubblici l'8 gennaio, autobus garantiti in determinate fasce orarie - La Tua comunica la fasce orarie nelle quali sarà garantito il passaggio degli autobus nella giornata di giovedì 8 gennaio che si preannuncia difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici ... ilpescara.it

sciopero trasporti pubblici 8SCIOPERI GENNAIO Scioperi, a gennaio trasporti e servizi a rischio in tutta Italia - Gennaio 2026 si apre con un calendario fitto di scioperi che rischia di provocare disagi diffusi nei trasporti pubblici locali ... statoquotidiano.it

sciopero trasporti pubblici 8Gennaio, ecco l’elenco degli scioperi nei trasporti pubblici - Sarà un gennaio particolarmente caldo sul fronte degli scioperi, soprattutto per chi utilizza i trasporti pubblici. blitzquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.