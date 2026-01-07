Sciopero dei trasporti l' accusa del sindacato Orsa | Gestione fuori controllo pagata da cittadini e lavoratori

Il sindacato Orsa Trasporti Autoferro Tpl denuncia una gestione del settore trasporti pubblici locale considerata fuori controllo, a carico di cittadini e lavoratori. Giovedì 8 gennaio si svolgerà uno sciopero in Abruzzo, coinvolgendo il trasporto pubblico locale. La protesta mira a evidenziare le problematiche gestionali e le conseguenze sulla mobilità quotidiana degli utenti e degli operatori del settore.

Sciopero del trasporto pubblico locale, giovedì 8 gennaio, in Abruzzo, proclamato da Orsa Trasporti Autoferro Tpl. "Atto inevitabile - dice il sindacato - contro una dirigenza aziendale che ha dimostrato, nei fatti, di non essere in grado di valutare le reali necessità dei lavoratori e.

Sciopero treni per l'omicidio di Ambrosio, stop da Trenitalia a Italo: rischio ritardi e cancellazioni - Romagna dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: a rischio treni Trenitalia e Italo ... virgilio.it

Sciopero del personale Trenitalia mercoledì 7 gennaio dopo l’omicidio del capotreno. I sindacati: “Più sicurezza” - Bologna, ucciso a coltellate il 34enne Alessandro Ambrosio: trovato in una pozza di sangue nel parcheggio della stazione. msn.com

Trasporti, l’anno inizia in salita: il 12 gennaio sciopero di Trenord - facebook.com facebook

Sciopero generale contro la manovra, possibili disagi per trasporti, sanità e scuola: le fasce garantite x.com

