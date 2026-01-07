Sciopero 9-10 gennaio 2026 | chi si ferma orari e fasce di garanzia

Il 9 e 10 gennaio 2026 si svolgeranno due giorni di sciopero che coinvolgono vari settori dei trasporti in Italia, tra cui aerei, treni e trasporto locale. Queste proteste potrebbero causare disagi e modifiche ai servizi, con orari e fasce di garanzia stabiliti per limitare i disagi ai cittadini. È importante informarsi sulle modalità e le fasce di garanzia previste per pianificare eventuali spostamenti.

Il 2026 si apre con due giornate di scioperi. Venerdì 9 e sabato 10 gennaio concentrano proteste che coinvolgono aerei, treni, trasporto locale, con disagi diffusi in tutta Italia. Per quanto riguarda il settore aereo, EasyJet incrocia le braccia per l’intera giornata, dalle 00 alle 23.59. Il personale di Vueling sciopera dalle 10 alle 18, mentre i lavoratori di Assohandlers si fermano dalle 13 alle 17. Inoltre, si fermeranno per 24 ore i lavoratori di Swissport Italia dell’aeroporto di Milano Linate e quelli di handling sia di Milano Linate che Malpensa. Le astensioni possono incidere su check-in, imbarco e gestione dei bagagli, con ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

