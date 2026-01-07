Scioperi di treni e aerei a gennaio | il 10 gennaio e le altre date da segnare

A gennaio 2026, in Italia, sono previste diverse agitazioni sindacali che coinvolgeranno principalmente i servizi di trasporto, tra cui treni e aerei. Questi scioperi, in programma in varie date tra cui il 10 gennaio, potrebbero causare disagi ai passeggeri e influire sulle rotte e sugli orari di viaggio. È consigliabile verificare in anticipo le eventuali sospensioni o modifiche ai servizi di trasporto durante questo periodo.

In Italia il mese di gennaio 2026 sarà contraddistinto da diverse mobilitazioni sindacali che comporteranno alcuni giorni di stop ai servizi erogati, soprattutto per quanto riguarda i trasporti con conseguenti disagi per chi si sposta.

Scioperi gennaio 2026: mezzi pubblici e ferrovie fermi, date e orari - Il mese di gennaio 2026 inizia con i primi scioperi nel settore dei trasporti. meteo.it

Scioperi gennaio 2026, tregua finita: bus, metro, treni, aerei e taxi, il calendario ufficiale con tutte le date - Scioperi, gennaio 2026 si apre con un calendario fitto di astensioni dal lavoro che rischiano di creare disagi diffusi nel trasporto pubblico locale, nei trasporti aerei e ferroviari, ... msn.com

Scioperi, si prospetta un gennaio di fuoco sui trasporti: tutti gli stop in programma https://qds.it/sciopero-trasporti-gennaio-2026-mobilitazioni-sicilia-nazionali-disagi-treni-aerei-bus-calendario/ - facebook.com facebook

