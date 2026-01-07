Sciabolata del freddo Neve dall’Amiata all’Alta Maremma Travale rimasto isolato

Nella giornata di ieri, un’irruzione di aria artica ha interessato la Toscana, portando nevicate anche a quote basse dall’Amiata all’Alta Maremma. La neve ha causato isolamenti e disagi, con il comune di Travale completamente isolato. Questa ondata di freddo intenso si inserisce in un quadro meteorologico che continua a interessare la regione, richiedendo attenzione alle condizioni stradali e alle eventuali criticità.

GROSSETO Nella giornata di ieri l'aria artica è entrata in azione sulla Toscana e, come previsto, la neve ha fatto la sua comparsa anche a quote molto basse. Fiocchi bianchi sono caduti in diverse zone della provincia di Grosseto, mentre sulla montagna, dove erano attesi gli accumuli più consistenti, la nevicata è stata decisamente inferiore alle aspettative. A spiegare il fenomeno sono le particolari condizioni atmosferiche che si sono create sull'area dell'Amiata. L'aria fredda di origine artica è scesa di latitudine, ma in quota ha incontrato una resistenza dell'aria più mite, con la presenza di sacche calde e umide all'interno della colonna d'aria.

