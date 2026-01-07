Sun Jiaxu si aggiudica la vittoria nell’aerials a Lac-Beauport, segnando il primo successo stagionale in Coppa del Mondo di sci freestyle. La tappa canadese, quarta del circuito 2025-2026, vede la Cina emergere come protagonista in questa disciplina, confermando l’alta competitività e l’attenzione internazionale in questa fase della stagione.

La Cina sale in cattedra in quel di Lac-Beauport, località sciistica canadese teatro in questi giorni della quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità aerials. La compagine asiatica ha infatti conquistato rispettivamente tre piazzamenti sul podio nelle due categorie, registrando nello specifico una doppietta. Nella prova maschile a trionfare senza patema alcuno è stato Jiaxu Sun. L’atleta ha avuto il merito di premere l’acceleratore al momento giusto: dopo la terza moneta trovata nel primo segmento il vincitore ha infatti alzato l’asticella, proponendo un Back Full-double Full-Double Full con cui ha sfondato la soglia dei 130 punti, segnando precisamente 131. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Sun Jiaxu trionfa nell’aerials a Lac-Beauport. Primo successo stagionale in Coppa del Mondo

