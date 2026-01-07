Schlotterbeck per Garcia il Real fa sul serio | offerta pronta al Dortmund

Il Real Madrid ha messo nel mirino Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, considerandolo una delle priorità per rafforzare la linea difensiva. Secondo fonti di settore, il club spagnolo avrebbe già predisposto un’offerta concreta al club tedesco, segnalando l’interesse serio e deciso a portare avanti la trattativa. La scelta di Schlotterbeck riflette la volontà del Real di intervenire con decisione sul mercato per migliorare la rosa.

Il Real Madrid stringe i tempi e individua in Nico Schlotterbeck la priorità assoluta per la difesa. Come raccontato dalla redazione di serieagoal.it, il centrale tedesco, 26 anni, sarebbe orientato a non rinnovare e a puntare su una nuova sfida di altissimo livello, con la UEFA Champions League come obiettivo chiave. A preoccupare la Juventus non è solo l'interesse dei blancos, ma la mossa studiata da Florentino Pérez per chiudere l'operazione. Il Real prepara un'offerta strutturata al Borussia Dortmund: 25 milioni più il prestito secco di Gonzalo García. Proprio García è un profilo seguito con attenzione anche a Torino per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti.

