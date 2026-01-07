Il post del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che raffigura Elly Schlein come una Befana, ha suscitato polemiche, evidenziando tensioni nel panorama politico. Mentre alcune critiche si sono concentrate sulla satira, altre, come insulti rivolti alla leader del Pd, sono passate sotto silenzio. Questa vicenda mette in luce il delicato equilibrio tra libertà di espressione e rispetto, evidenziando le controversie che caratterizzano il dibattito pubblico attuale.

Chi di ironia, o insulti ferisce, di “befana” perisce. Ha fatto scandalo, ieri, un post “politicamente scorretto”, come da sua abitudine, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, c on l’immagine di Elly Schlein a cavallo di una scopa in versione Befana. Roba da chat di ragazzini contro la preside o la maestra, ma che ha scatenato subito le ire funeste del Pd con accuse di “body shaming” su quella che – come si vede nell’immagine – è poco più che una caricatura, come da sempre – come dimenticare Forattini – se ne fanno sui politici. Ma quel disegnino è bastato a scatenare i “machi” della sinistra in difesa della donna offesa nella sua immagine, paragonata a quella della simpatica vecchietta che porta i doni ai bambini, mica alla saponificratice di Correggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Schlein Befana”. Il Pd contro il sindaco di Trieste ma dimentica gli insulti alla Meloni: brutta, grassa, scrofa…

Leggi anche: “Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste posta un fotomontaggio di Elly Schlein. Il Pd: “Grave, Meloni si dissoci”

Leggi anche: Il sindaco di Trieste, Dipiazza: "Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché, sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trieste, il sindaco Dipiazza posta una Befana con il volto di Schlein. Il Pd: sessista; “Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste posta un fotomontaggio di Elly Schlein; “Befana”: sindaco di Trieste insulta Schlein. Pd: “Gesto grave”. Piccolotti (Avs): “Bullismo”; Schlein vestita da Befana su Fb, è bufera sul sindaco di Trieste.

Elly Schlein travestita da Befana, il post del sindaco Dipiazza scatena l'ira del centrosinistra: «Misogino e sessista e Meloni prenda le distanze» - Fin qui tutto ok, è il giorno dell'Epifania e gli auguri sui social accompagnati da foto di vecchiette sulle scope volanti si ... ilgazzettino.it