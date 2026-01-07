Il Milan ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, difensore titolare della squadra e già sotto la guida di Massimiliano Allegri. La società rossonera prosegue così nel suo percorso di consolidamento della rosa, puntando a mantenere in squadra elementi fondamentali per il progetto tecnico. L'intesa rappresenta un passo importante per la stabilità e il futuro del club.

Il Milan lavora al rinnovo di contratto di un altro titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Fikayo Tomori. Ecco tutti i dettagli dal giornalista Nicolò Schira. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira annuncia: “Milan e Tomori, accordo di massima raggiunto per il rinnovo di contratto”

Leggi anche: Milan e Tomori: passi in avanti per il rinnovo di contratto. Ecco quando potrebbe arrivare la firma

Leggi anche: Milan, il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di Saelemaekers e Tomori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, per tutti semplicemente “Fik”, è ... gianlucadimarzio.com

Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il Pallone d'Oro"Tomori: "Il Milan è la scelta migliore che potessi fare, Leao può vincere il ... - Fikayo Tomori ha ripercorso la sua esperienza rossonera in un'intervista rilasciata al podcast FilthyFellas. sportmediaset.mediaset.it

Schira annuncia: "Conte blindato a Napoli da ADL, ecco il piano di De Laurentiis!" I DETTAGLI https://shorturl.at/FHaPd - facebook.com facebook