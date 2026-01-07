Schianto devastante in galleria la tragedia mortale in serata Soccorsi sul posto

Un grave incidente si è verificato in una galleria nel Nuorese, causando una tragedia mortale nella serata di oggi. Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, dove i soccorsi stanno attualmente operando. La dinamica dell’incidente e ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale ha scosso la serata nel Nuorese, con un bilancio drammatico. Poco dopo le 20.30, lungo la Strada statale 389 Var, all'interno della galleria Teulargiu nel territorio di Mamoiada, due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto, avvenuto in un tratto particolarmente delicato della carreggiata, ha coinvolto una Fiat Panda e una Ford Fiesta, trasformando una normale serata di rientro in una tragedia. Secondo le prime ricostruzioni affidate alla Polizia di Stato, lo scontro è stato violento e improvviso. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Panda, un uomo di 48 anni, rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo dopo l'impatto.

