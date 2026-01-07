Scatta la petizione per i dehors Gli esercenti | Siamo a mille firme Si accende il dibattito sulle norme

È stata avviata una petizione per i dehors, con quasi mille firme raccolte in poco più di una settimana. Promossa dagli esercenti di piazza Santo Spirito, mira a influenzare il nuovo regolamento che sarà valutato dalla Commissione Sviluppo economico e dal Consiglio Comunale entro fine gennaio. La discussione sulle norme in materia di dehors prosegue, coinvolgendo cittadini e operatori del settore.

Quasi mille firme raccolte in poco più di una settimana. La petizione è stata organizzata dai locali di piazza Santo Spirito in vista dell'approvazione del nuovo regolamento sui dehors che dovrà prima avere l'ok della Commissione Sviluppo economico e poi il via libera definitivo del Consiglio Comunale (la delibera dovrebbe arrivare nel Salone de' Dugento per fine gennaio). Nel frattempo, l'amministrazione ha concesso una proroga alle attività commerciali già munite di spazio esterno fino a quando le nuove norme non saranno entrate in vigore. La sottoscrizione – che tra i suoi promotori vede come capofila i titolari dei ristoranti Borgo Antico e Gustapanino – anche se partita dalla piazza più importante dell'Oltrarno è stata 'sposata' da tutti i commercianti del centro storico che chiedono al Comune regole meno stringenti.

