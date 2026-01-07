Scambiano Lipiza per una pista di automobilismo | multati quattro triestini

Quattro triestini sono stati multati dopo aver attraversato il confine sloveno con l’intenzione di percorrere una pista innevata. Approfittando della copertura nevosa sul Carso, hanno confuso il paesaggio con una pista di automobilismo, mettendo a rischio la sicurezza e violando le normative di confine. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole di confine e di adottare comportamenti responsabili durante le attività sulla neve.

