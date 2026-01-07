Scambiano Lipiza per una pista di automobilismo | multati quattro triestini
Quattro triestini sono stati multati dopo aver attraversato il confine sloveno con l’intenzione di percorrere una pista innevata. Approfittando della copertura nevosa sul Carso, hanno confuso il paesaggio con una pista di automobilismo, mettendo a rischio la sicurezza e violando le normative di confine. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le regole di confine e di adottare comportamenti responsabili durante le attività sulla neve.
Hanno approfittato della neve che ha imbiancato il Carso per sconfinare in Slovenia e far rombare i motori delle loro automobili. E' finita male l'avventura di quattro triestini, tutti tra i 21 e i 23 anni, che nella tarda mattinata di ieri 6 gennaio sono stati multati dalla polizia slovena in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
