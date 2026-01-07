Scafati bimbo di 13 mesi ferito dal pitbull di famiglia

A Scafati, un bambino di 13 mesi è stato ferito da un pitbull di famiglia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che stanno conducendo le indagini per chiarire l'accaduto. La situazione è attualmente sotto controllo mentre si cercano di accertare le cause e le responsabilità dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che stanno indagando su quanto accaduto. A Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio.

Scafati, bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa: morso a una guancia, non è in pericolo di vita - Un bimbo di un anno è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli con ferite alla testa e al volto

Bimbo di 13 mesi attaccato dal cane di famiglia: il pitbull l'ha morso sul viso - Tragedia sfiorata a Scafati (Salerno), dove un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia.

Aggredito dal cane di casa. Un bimbo di un anno è stato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli con ferite alla testa e al volto dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia. È accaduto qualche giorno fa in un appartamento del quartiere Mariconda

