Satelliti Starlink sopra l’Iran? Il video che alimenta l’ipotesi di azione americana
(Adnkronos) – Mentre l’Iran è attraversato da nuove e intense proteste popolari contro il regime, in un video apparso sul canale “UK Report” su X, specializzato in notizie dal Medio Oriente, si vedrebbero i satelliti di Starlink sorvolare il territorio iraniano. L’Adnkronos non ha potuto verificare provenienza e autenticità del video, ma se confermata la presenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: SpaceX, il razzo Falcon 9 lanciato in orbita con 29 satelliti Starlink
Leggi anche: Bromo, la MBDA dei satelliti: l’Europa prova a sfidare Starlink
Satelliti Starlink sopra l'Iran? Il video che alimenta l'ipotesi di azione americana - Mentre l’Iran è attraversato da nuove e intense proteste popolari contro il regime, in un video apparso sul canale “UK Report” su X, specializzato in notizie dal Medio Oriente, si vedrebbero i ... adnkronos.com
Rischio collisioni in orbita: SpaceX ridurrà l’altitudine di migliaia di satelliti Starlink nel 2026 - L'abbassamento dei satelliti ridurrà il rischio di collisioni, ha dichiarato l'azienda di Elon Musk, che ha circa 4. msn.com
Sfiorata la collisione: caos orbitale tra Cina e Starlink - L'orbita terrestre bassa si trasforma in un campo minato orbitale sempre più pericoloso. tomshw.it
Starlink abbassa l’orbita dei satelliti per ridurre i rischi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.