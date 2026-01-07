Sassuolo Juve | rubato il berretto a Spalletti durante l’abbraccio! Lui se la prende con Miretti ma il colpevole è… – VIDEO

Durante l’incontro tra Sassuolo e Juventus, un episodio insolito ha attirato l’attenzione: il berretto di Spalletti è stato rubato durante un abbraccio. L’allenatore si è rivolto a Miretti, sospettando il giovane giocatore, ma il vero responsabile potrebbe essere qualcun altro. Ecco il video che mostra il siparietto divertente, un episodio che ha intrattenuto tifosi e spettatori.

Sassuolo Juve: rubato il berretto a Spalletti durante l'abbraccio! Lui se la prende con Miretti ma il colpevole è. Il divertente siparietto. Il successo della Juventus sul campo del Sassuolo ha regalato non solo tre punti preziosi, ma anche uno dei momenti più iconici e umani della stagione bianconera. Dopo il gol dello 0-3 siglato da Jonathan David, l'intero gruppo si è lasciato andare a un'esultanza collettiva che ha coinvolto titolari, panchina e lo stesso Luciano Spalletti. L'abbraccio del gruppo a David. La rete del canadese è stata accolta con un'esplosione di gioia che è andata ben oltre la semplice celebrazione di un gol. Spalletti, cappello rubato durante l'esultanza per il gol di David: svelato chi lo ha preso. Sassuolo-Juventus risultato: 0-3, il David ritrovato in gol dopo l'autorete di Muharemovic e Miretti - Troppo facile per la Juventus in casa del Sassuolo: dopo un primo tempo poco cinico ma viziato dall'autogol di Muharemovic, segnano in due minuti Miretti e il ritrovato David che mette a tacere le critiche.

Troppa Juventus per il Sassuolo: i bianconeri vincono 3-0, in gol David e Miretti - I neroverdi vanno sotto grazie all'autorete di Muharemovic per poi affondare definitivamente nella ripresa con l'uno- msn.com

Sassuolo-Juventus 0-3:Siamo ancora in corsa, serve subito Federico Chiesa! - facebook.com facebook

