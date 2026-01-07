Il calciomercato del Milan si intensifica con Maurizio Sarri che punta con decisione su Loftus-Cheek. Tuttavia, il club rossonero mantiene una posizione ferma, non intenzionato a svendere il giocatore. Si prospettano trattative e richieste che potrebbero influenzare le prossime settimane di mercato, con attenzione alle cifre necessarie per il trasferimento.

Calciomercato Milan, Maurizio Sarri in pressing per Loftus-Cheek, ma il Diavolo non vuole svenderlo. Ecco quanto servirebbe. Dettagli da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sarri alza il pressing per Loftus-Cheek: il Milan non vuole svendere. La possibile richiesta

Calciomercato Serie A: Nicolussi Caviglia verso Cagliari, Sarri vuole Loftus-Cheek. Pisa scatenato - La società nerazzurra, infatti, ha recapitato nella calza della Befana due regali per il Campione del Mondo 2006: ... tuttosport.com

Nuovo centrocampista per la Lazio: Sarri spinge per Loftus-Cheek - L’obiettivo principale per Sarri è quello di completare il centrocampo, il reparto della rosa che secondo il tecnico ha bisogno di più ritocchi. romatoday.it

Milan, Lazio, Allegri e Sarri: cosa sta succedendo con Loftus-Cheek, tutte le posizioni - Cheek è ancora tutto da scrivere. msn.com