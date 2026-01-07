Sarp si trova ad affrontare una difficile situazione con Arif, che desidera cacciarlo di casa. Dopo il intenso mese di dicembre e il termine delle festività, la storia di “La forza di una donna” riprende il suo corso, tornando alla quotidianità. Un momento di riflessione e cambiamento, in cui i personaggi affrontano le sfide di un percorso di crescita e di rinascita personale.

D opo il tour de force di dicembre e archiviate del tutto le festività, La forza di una donna torna alla “vecchia” normalità. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, la serie turca va in onda una sola volta al giorno, alle 16:05. Il doppio appuntamento diventa solo un ricordo. E non è tutto: da questa settimana la puntata della domenica salta. Su Canale 5 torna Amici. Intanto oggi e domani, giovedì 8 dicembre, la trama si riallaccia ovviamente alle puntate precedenti. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Doruk fa una richiesta scioccante La forza di una donna, anticipazioni puntata 7 e 8 gennaio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarp si scontra con Arif, che vuole cacciarlo di casa

Leggi anche: La forza di una donna, quando Bahar torna a casa (da Arif) e cosa fa Sarp

Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 17 novembre 2025: Idil si scontra con Ceyda, Bahar affronta Sarp...

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp; Le anticipazioni di oggi, domani e dopodomani di La forza di una donna: Piril manda a Bahar le foto di Sarp e Sirin; La forza di una donna Anticipazioni 7 gennaio 2026: Arif e Sarp faccia a faccia. Lo scontro è accesissimo!; Anticipazioni “La forza di una donna” 7 gennaio 2026: Scontro infuocato tra Arif e Sarp, il confronto inaspettato!.

La forza di una donna trame turche: Arif rimane vicino a Bahar dopo la morte di Sarp - Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin pone fine alla vita del cognato, manomettendo la sua flebo in ospedale. it.blastingnews.com