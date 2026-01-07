Sarp si scontra con Arif che vuole cacciarlo di casa
Sarp si trova ad affrontare una difficile situazione con Arif, che desidera cacciarlo di casa. Dopo il intenso mese di dicembre e il termine delle festività, la storia di “La forza di una donna” riprende il suo corso, tornando alla quotidianità. Un momento di riflessione e cambiamento, in cui i personaggi affrontano le sfide di un percorso di crescita e di rinascita personale.
Dopo il tour de force di dicembre e archiviate del tutto le festività, La forza di una donna torna alla "vecchia" normalità. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, la serie turca va in onda una sola volta al giorno, alle 16:05. Il doppio appuntamento diventa solo un ricordo. E non è tutto: da questa settimana la puntata della domenica salta. Su Canale 5 torna Amici. Intanto oggi e domani, giovedì 8 dicembre, la trama si riallaccia ovviamente alle puntate precedenti.
