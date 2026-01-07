Sarà l’anno dell’inceneritore Nove mesi di lavori a Borsano Rifiuti portati in altri impianti

Nel 2024, l’impianto di Borsano subirà lavori di miglioramento per 21 milioni di euro, che dureranno circa nove mesi. Durante questo periodo, l’impianto sarà temporaneamente fermo e i rifiuti verranno trasferiti ad altri impianti della regione. Questa operazione mira a potenziare la struttura, garantendo un servizio più efficiente e sostenibile nel lungo termine.

Lavori per 21 milioni che hanno come obiettivo il miglioramento dell'impianto di Borsano e, allo stesso tempo, comporteranno uno stop forzato dell'impianto, con modalità non ancora determinate ma che per nove mesi obbligheranno al conferimento dei rifiuti in altri impianti della Regione. È l'effetto della cosiddetta Fase 1 del ripotenziamento dell'impianto Neutalia di Borsano, in fase di progettazione. I vertici di Neutalia avevano annunciato a metà dicembre l'aggiudicazione della Fase 1 del proprio progetto industriale di revamping al Consorzio Stabile Abils di Arezzo, specializzato nel settore dell'impiantistica industriale e del trattamento rifiuti con alte competenze ingegneristiche e tecnologiche. L'avvertimento del Comitato No Linea Inceneritore: «In questo modo molti cittadini vedranno aumentare la Tari. Bisogna puntare alla diminuzione della produzione a monte entro il 2030»

