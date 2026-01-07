Sara e Antonella morte per intossicazione a Natale la notizia sul papà e marito delle due dall’ospedale

Una tragedia ha colpito Pietracatella, nel Molise, dove Sara e Antonella sono decedute per un’intossicazione a Natale. La famiglia, ancora sconvolta, attende aggiornamenti dal reparto ospedaliero sul papà e marito coinvolto nell’incidente. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa grave perdita.

La tragedia che ha colpito la famiglia di Pietracatella continua a tenere il Molise con il fiato sospeso. Dopo la morte di Sara, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute nelle ore successive al Natale dopo il ricovero al Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare, si attendono ora nuovi sviluppi sia sul fronte sanitario che su quello delle indagini. Nelle ultime ore sono emerse novità importanti sulle condizioni di Giovanni Di Vita, marito e padre delle due vittime. L'uomo, 55 anni, era stato trasferito in gravi condizioni all'Inmi Spallanzani di Roma, dove era stato ricoverato in rianimazione. Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: oggi l'autopsia. Ipotesi di farina con topicida; Mamma e figlia morte intossicate dopo la cena di Natale, spunta l'ipotesi del veleno per topi nella farina; Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. Sequestrato il cibo della vigilia, mercoledì autopsie su Antonella e Sara. Sara e Antonella morte per intossicazione a Campobasso, dimesso dall'ospedale il papà e marito delle due donne - Giovanni Di Vita, padre e marito di Sara, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50, le due donne morte per sospetta intossicazione a Campobasso, è stato dimesso ... fanpage.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte: il cibo che si è rivelato fatale. Intanto papà Gianni lascia l'ospedale - Dopo un ricovero durato dieci giorni, per Gianni Di Vita è il giorno delle dimissioni e del ritorno a casa. ilmattino.it

ANTONELLA - SARA Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte dopo Natale: resta il mistero sul cibo fatale. Dimesso il padre - Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono decedute a poche ore di distanza dopo un sospetto caso di tossinfezione alimentare. statoquotidiano.it

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

La tragedia di Pietracatella: Gianni Di Vita sarà dimesso tra due giorni, probabilmente giovedì i funerali di Antonella e Sara - facebook.com facebook

