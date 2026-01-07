Sara e Antonella morte per intossicazione a Campobasso dimesso dall'ospedale il papà e marito delle due donne

Sara e Antonella Di Ielsi sono decedute a Campobasso a causa di una sospetta intossicazione. Il padre e marito delle due donne, Giovanni Di Vita, è stato recentemente dimesso dall'ospedale Spallanzani. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l'importanza di approfondire le cause di questo tragico evento.

Giovanni Di Vita, padre e marito di Sara, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50, le due donne morte per sospetta intossicazione a Campobasso, è stato dimesso dall'ospedale Spallanzani. Si attendono i funerali e gli esiti degli esami degli inquirenti.

