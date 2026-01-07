Sanzione fiscale annullata a una tv locale | stop della Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione fiscale a favore di una televisione locale dell’Agrigentino, riguardante l’anno 2011. La decisione si basa sulla mancanza di una motivazione adeguata nella sentenza dei giudici tributari siciliani, evidenziando l’importanza di un procedimento ben motivato nelle contestazioni fiscali. Questo caso sottolinea come le procedure e le motivazioni siano fondamentali nel contenzioso tributario.
La Corte di cassazione ha annullato la sanzione fiscale contestata a una emittente televisiva locale dell’Agrigentino nell’ambito di un accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, stabilendo che la decisione dei giudici tributari siciliani non era adeguatamente motivata.La vicenda nasce da un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
