Sanzione fiscale annullata a una tv locale | stop della Cassazione

La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione fiscale a favore di una televisione locale dell’Agrigentino, riguardante l’anno 2011. La decisione si basa sulla mancanza di una motivazione adeguata nella sentenza dei giudici tributari siciliani, evidenziando l’importanza di un procedimento ben motivato nelle contestazioni fiscali. Questo caso sottolinea come le procedure e le motivazioni siano fondamentali nel contenzioso tributario.

