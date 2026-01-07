Durante il Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali sarà ospite fisso, partecipando a tutte e cinque le serate. La sua presenza si svolgerà dalla nave, offrendo un'ulteriore dimensione all'evento. L'artista continuerà così a condividere la sua musica con il pubblico, consolidando il suo ruolo nel panorama musicale italiano e contribuendo al fascino della manifestazione.

Max Pezzali sarà presente per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026 e si esibirà dalla nave. Concluse le vacanze natalizie, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: il Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Oggi sono state aperte le iscrizioni del FantaSanremo, mentre Carlo Conti ha annunciato un ospite molto gradito. Max Pezzali si esibirà dalla nave per tutte e cinque le serate della kermesse, facendo ballare i presenti e il pubblico da casa con i suoi intramontabili successi, che porterà dal vivo la prossima estate, con un altro tour che si prospetta tutto esaurito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla nave

Leggi anche: Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla nave

Leggi anche: Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso a bordo della nave del Festival

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanremo 2026: Max Pezzali è il primo grande ospite del 76° Festival!; Max Pezzali ospite a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Max Pezzali tutte le sere sulla nave”; Sanremo 2026: Max Pezzali sarà ospite sulla nave tutte le serate.

Max Pezzali, quanto guadagna il super ospite a Sanremo 2026: la polemica dopo l’annuncio - Max Pezzali, super ospite di Sanremo 2026: l'annuncio fa discutere per una dichiarazione di Mauro Repetto. donnaglamour.it