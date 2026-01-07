Sanità Confindustria Benevento incontra l’Asl | al centro l’integrazione pubblico-privato

Confindustria Benevento ha incontrato l’Asl locale, rappresentata dalla direttrice generale Tiziana Spinosa, per discutere di opportunità di collaborazione nel settore sanitario. L’incontro, svoltosi presso la sede dell’Asl, ha rappresentato un’occasione di confronto costruttivo sul tema dell’integrazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di favorire un miglioramento dei servizi sanitari nella provincia di Benevento.

Un confronto 2costruttivo e destinato ad avere un seguito2. È questo, si legge in una nota, l’esito dell’incontro tra il vertice di Confindustria Benevento e la direttrice generale dell’ Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, svoltosi presso la sede dell’azienda sanitaria. Al centro del colloquio il tema, sempre più strategico, della collaborazione tra pubblico e privato nel settore sanitario, con un obiettivo dichiarato: migliorare i servizi e l’assistenza ai cittadini attraverso una maggiore integrazione e un raccordo più efficace tra le strutture presenti sul territorio. Durante l’incontro sono state affrontate anche alcune criticità del comparto sanitario e condivisa la necessità di dare continuità al dialogo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

