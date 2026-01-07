Sanità AVS attacca Stefani | Ospedale liquido se lo pagano le famiglie non è servizio pubblico
L’attacco di AVS all’assessore Stefani riguarda la recente proposta dell’“assistente di quartiere”, presentata come innovazione nel settore sanitario. Secondo AVS, questa iniziativa rappresenta più un servizio privato, finanziato dalle famiglie, che un vero supporto pubblico, sollevando questioni sulla natura e sulla qualità dei servizi offerti nel sistema sanitario regionale.
«La figura dell'"assistente di quartiere" presentato dal presidente Stefani come una rivoluzione del welfare è uno specchietto per le allodole: dietro lo slogan si nasconde un servizio privato, pagato dalle famiglie e non dalla Regione». L'attacco al neo Presidente della Regione arriva da Carlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
