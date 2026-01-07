Sanchez | Operazione USA in Venezuela illegale e pericolosa – Il video

L’operazione degli Stati Uniti in Venezuela è stata definita illegale e rischiosa, secondo quanto riportato. La situazione politica nel paese rimane complessa, con il governo spagnolo che non riconosce Maduro, ritenendo illegittima la sua elezione. Questo contesto evidenzia le tensioni internazionali e le implicazioni legali di interventi stranieri in Venezuela.

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 "Il governo di Spagna non ha riconosciuto il Governo di Maduro, perché ha infranto le regole e la sua elezione fu illegittima. Proprio per questo non può riconoscere la legittimità di un'azione militare totalmente illegale che viola il diritto internazionale e il cui unico obiettivo sembra essere quello di cambiare un Governo per prendere le risorse naturali. L'operazione a Caracas è un precedente terribile e molto pericoloso, che ricorda le aggressioni del passato". Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell'Eliseo.

