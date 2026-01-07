San Gimignano e la cucina Il ristorante Linfa è al top Arriva la stella Michelin

San Gimignano, celebre per il suo patrimonio e il suo paesaggio, si distingue anche per la sua cucina. Il ristorante Linfa, situato in piazza Sant’Agostino, si conferma come uno dei punti di riferimento gastronomici della zona. Con l’assegnazione della stella Michelin, Linfa rafforza la sua tradizione di qualità e attenzione ai dettagli, offrendo un’esperienza culinaria che valorizza i sapori locali in un ambiente sobrio e raffinato.

Anno nuovo e nuova stella 'Michelin' che parla il linguaggio gastronomico di San Gimignano. Tornata a brillare sulle tavole nella cucina della 'Linfa' di piazza Sant'Agostino. "La stella la vediamo come una responsabilità luminosa, che ci spinge a dare il meglio ogni giorno, senza dare mai nulla per scontato". La soddisfatta riflessione che racconta a la Nazione Lorenzo mentre ai fornelli il giovane chef romano Giovanni Cerroni (classe '91) cresciuto da generazione di cuochi al 'Mugaritz' nei Paesi Baschi spagnoli, a 'Inkiostro' di Parma e da marzo fra le torri alla 'Linfa' con il 'sous chef' Leonardo Tramontana.

